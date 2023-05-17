Банк "Русский стандарт" в 2022 году получил 6 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Банк "Русский стандарт" в 2022 году получил 6,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,6 млрд рублей убытка в 2021 году, следует из отчетности кредитной организации.

Банк в 2022 году восстановил резервы по кредитам на 4,4 млрд рублей, тогда как в 2021 году расходы на резервы составляли 7,6 млрд рублей. Резервы по прочим потерям в 2022 году банк также восстановил – на 0,5 млрд рублей (в 2021 году расходы по таким резервам составляли 9,7 млрд рублей).

Влияние послаблений ЦБ РФ на финансовый результат банка незначительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "Восстановление резервов связано с погашением активов", - добавил представитель банка.

Кредитный портфель банка после вычета резервов в 2022 году сократился на 4,2% (4,1 млрд рублей) до 93,1 млрд рублей.

Активы на 31 декабря 2022 года составили 224,8 млрд рублей, сократившись за год на 5,4%.

Чистый процентный доход до резервов в 2022 году снизился в 2,3 раза до 7,8 млрд рублей, после резервов вырос на 21,6% до 12,1 млрд рублей.

Комиссионные доходы в 2022 году увеличились на 6,9% до 15,3 млрд рублей, комиссионные расходы – на 26,3% до 11,6 млрд рублей.

Банк в 2022 году сократил операционные расходы на 4,6% до 15,7 млрд рублей.

Средства клиентов в 2022 году сократились на 24,6% до 140,5 млрд рублей.