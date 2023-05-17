Чистая прибыль МТС банка по РСБУ в I квартале выросла в 4 раза до 2,8 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль МТС банка по РСБУ в первом квартале 2023 года составила 2,8 млрд руб., что в четыре раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.

Основным источником прибыли банка стал существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 65% по сравнению с первым кварталом 2022 года и составил 8,3 млрд рублей, отметили в банке.

Комиссионный доход в первом квартале составил 4,3 млрд руб., что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный кредитный портфель МТС банка за первый квартал текущего года достиг 323,8 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц составил 270,5 млрд рублей.

"Наибольший рост отмечен в сегменте розничного кредитования, в том числе за счет расширения линейки банковских продуктов и развития цифровых каналов – доля продаж банка в цифровых каналах превышает 80% от общего объема", - говорится в сообщении банка.

Собственный капитал банка за отчетный период достиг 65,7 млрд рублей. Источником роста капитала стала прибыль банка.

Норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) на 1 апреля 2023 года оставил 15,6%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 12,7%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 13,9%.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с запасом и на 1 апреля 2023 года составили: норматив мгновенной ликвидности (Н2) - 59,3%, норматив текущей ликвидности (Н3) - 118,1%, норматив долгосрочной ликвидности (H4) - 69,6%.