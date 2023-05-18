Уолл-стрит закрылась в плюсе

Dow Jones прибавил свыше 400 пунктов

Фото: Bonn-Sequenz/ullstein bild via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду активным ростом, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно данным Trading Economics.

Акции Target Corp. подорожали на 2,6%. Вторая по величине сеть дисконтных магазинов в США увеличила выручку в первом финансовом квартале менее чем на 1% и сократила скорректированную прибыль, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг TJX Cos. выросла на 0,9%. Оператор нескольких сетей магазинов товаров по сниженным ценам в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Капитализация Manchester United увеличилась на 0,9% на новости, что шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани улучшил предложение о покупке английского футбольного клуба. СМИ ранее сообщали, что он оценивает стоимость "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд).

Котировки бумаг Tesla поднялись на 4,4% после того, как глава компании Илон Маск заявил, что фирма планирует представить два новых продукта, которые будут "на голову выше всего", что есть на рынке.

Рыночная стоимость Western Alliance Bancorp. выросла на 10% на сообщении регионального банка о росте объема депозитов клиентов на его счетах более чем на $2 млрд с начала второго квартала.

Акции WeWork Inc. рухнули на 25%. Американский коворкинговый сервис сообщил о назначении Дэвида Тролли временно исполняющим обязанности CEO вместо уходящего в отставку Сандипа Матрани.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 408,63 пункта (1,24%) и составил 33420,77 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 3,6%, а лидером снижения - бумаги Intel Corp., подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor's 500 вырос на 48,87 пункта (1,19%) - до 4158,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 157,51 пункта (1,28%) и составил 12500,57 пункта.