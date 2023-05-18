Sony может провести листинг финподразделения в ближайшие 2-3 года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Японская Sony Group Corp. рассматривает возможность проведения листинга финансового подразделения Sony Financial Group Inc. в ближайшие два-три года, говорится в сообщении компании.

Она исходит из того, что оставит в своей собственности чуть меньше 20% акций, чтобы подразделение могло продолжать использовать бренд Sony, в том числе в названии.

SFGI предоставляет банковские услуги, а также занимается страхованием жизни.

Сроки на данный момент не определены. В сообщении отмечается, что Sony будет проводить оценку до конца финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, с перспективой листинга в течение двух-трех лет.

Выручка SFGI за прошлый фингод, который завершился в марте, снизилась на 5% – до 1,45 трлн иен ($10,7 млрд). Операционная прибыль выросла на 49%, до 223,9 млрд иен, за счет разового фактора (продажи недвижимости).

Котировки акций Sony подскочили на 6,4% по итогам торгов в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 36,7% (до 15,9 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 17,2%.