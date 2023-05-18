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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

СД "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 199,89 руб. на акцию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год в размере 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 7 июля.

Годовое собрание в заочной форме запланировано на 21 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 27 мая.

"Башнефть" может направить на дивиденды 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

По итогам 2021 года акционеры одобрили выплату дивидендов в 117,29 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. НК направила на эти цели 20,834 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2021 года составила 84,9 млрд рублей. Таким образом, компания направила на дивиденды 24,5% прибыли.

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) "Башнефти" принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% – у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% – у республики Башкортостан.

Башнефть
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