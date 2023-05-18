Выручка группы ОЗК в 2022 году по МСФО снизилась на 29,3% до 73,7 млрд рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Выручка группы ОЗК ("Объединенная зерновая компания") в 2022 году по МСФО составила 73,7 млрд рублей, что на 29,3% меньше, чем в 2021 году (104,3 млрд рублей), сообщили "Интерфаксу" в компании.

В то же время этот показатель оказался на 14,3% выше результата 2020 года (64,5 млрд рублей).

"Снижение выручки в 2022 году обусловлено сокращением объема экспорта зерна в условиях санкционного давления, а также сокращением объема операций международной дочерней компании из-за полной блокировки ее деятельности", - пояснили в компании.

Показатель EBITDA в 2022 году составил 5,9 млрд рублей, что на 22,4% меньше, чем в 2021 году (7,6 млрд рублей), но на 43,9% превышает результат 2020 года (4,1 млрд рублей). Чистая прибыль снизилась на 21,7%, до 3,6 млрд рублей с 4,6 млрд рублей в 2021 году. По сравнению с 2020 годом (2,2 млрд рублей) оказался выше на 63,6%.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.