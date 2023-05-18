"Роснефть" построит в Уренгое опытное производство синтетической нефти из газа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Роснефти", АО "Роспан Интернешнл", намерена построить на Восточно-Уренгойском участке опытно-промышленную установку переработки природного и попутного нефтяного газа с производством синтетической нефти.

Установка GTL (gas-to-liquid) может составить 300 тонн синтетической нефти в год, сообщается в материалах корпорации.

Объект в том числе будет включать три реактора: реактор автотермической конверсии (получение синтез-газа); реактор Фишера-Тропша (получение и сепарация синтетических жидких углеводородов) и реактор гидрирования (получение синтетической нефти).

Разработкой технологии производства жидких углеводородов из газа занимается ООО "РН-ЦИР" ("Объединенный центр исследований и разработок").

"Роспан" - один из ключевых газовых активов "Роснефти" в ЯНАО. Компания осуществляет разведку и разработку Ново-Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Уренгойского и Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений. Запасы актива по категории ВС1+С2 оцениваются в 975 млрд куб. м газа, 152 млн тонн газового конденсата и 46 млн тонн нефти. В феврале 2021 года компания начала производить первый коммерческий газ, в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию второго пускового комплекса.