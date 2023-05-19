Applied Materials увеличила выручку во II финквартале на 6%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила выручку во втором финансовом квартале на 6%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $6,63 млрд по сравнению с $6,25 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка подразделения полупроводниковых систем выросла до $5 млрд с $4,46 млрд, сервисного бизнеса – до $1,43 млрд с $1,38 млрд.

Чистая прибыль Applied Materials повысилась до $1,56 млрд, или $1,86 в расчете на акцию, с $1,54 млрд, или $1,74 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель вырос до $2 на акцию с $1,85 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,84 на акцию при выручке в $6,39 млрд.

В отчетном периоде компания выкупила собственные акции на сумму $800 млн и выплатила $219 млн в виде дивидендов.

Согласно прогнозу Applied Materials, ее выручка в третьем финквартале составит около $5,75-6,55 млрд, скорректированная прибыль – $1,56-1,92 на акцию. Экономисты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $6,06 млрд и $1,66 на акцию.

Акции Applied Materials подешевели на 1,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала года их стоимость снизилась на 33,4%.