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Биржа FTX решила через суд вернуть $240 млн, потраченные на покупку платформы Embed

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представители обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали иск к бывшему гендиректору Сэму Банкману-Фриду и другим топ-менеджерам с целью оспорить приобретение торговой платформы Embed за $240 млн незадолго до банкротства биржи, пишет MarketWatch.

По мнению истцов, прежнее руководство FTX не провело due diligence и поторопилось с покупкой платформы, заплатив за нее неоправданно высокую цену.

Сделка по покупке Embed была закрыта за шесть недель до банкротства FTX в ноябре прошлого года. Недавно новое руководство FTX попыталось продать платформу, однако получило предложение на сумму всего $1 млн, от основателя Embed Майкла Джайлса.

Джайлс и руководство Embed также выступают ответчиками по иску.

Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. В Штатах ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества и незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях.

FTX Embed Сэм Банкман-Фрид
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