Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

"Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня 2023 года. Собрание планируется провести в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров - 5 июня 2023 года.

По итогам 2021 года дивиденды компании составили 148,05 рубля на акцию. "Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. Дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года составили 85,27 рубля на акцию, в сумме 3,7 млрд рублей. Решение по дивидендам за первое полугодие 2022 года не принималось.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - 27,35% у каждого, их матери - Лидии Михайловой - 15,03%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,41%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 11,12%. Free float - чуть более 2%. Уставный капитал разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Выручка группы в 2022 году по МСФО увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей.

В группу "Черкизово" входят 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.