Италия намерена создать суверенный фонд вслед за Ирландией и Францией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Италия планирует создать суверенный фонд для поддержки важнейших частей своей экономики в условиях новой эры национальных интересов, cообщает CNBC со ссылкой на заявление министра по делам предприятий Адольфо Урсо.

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, многие европейские страны не могли получить маски и другие средства защиты, которые выпускались в Азии, в достаточных объемах. При этом транснациональные корпорации, цепочки поставок которых были разбросаны по всему миру, испытывали проблемы с тем, чтобы поддерживать функционирование предприятий, и в результате многие продукты подорожали.

Урсо ранее на этой неделе объявил о создании государственно-частного фонда, который будет нацелен на консолидацию стратегически важных для страны цепочек поставок в области сырья и энергоресурсов.

Дипломатический источник в Италии подтвердил CNBC, что только компании с высоким потенциалом или системно значимые фирмы будут получать финансирование из этого фонда. Он добавил, что план его создания, как ожидается, пройдет через парламент до конца текущего года.

Ранее в мае Ирландия заявила о намерении создать фонд национального благосостояния в 2024 году. Он будет финансироваться за счет непредвиденных налоговых поступлений и нацелен на долгосрочные расходы, такие как пенсии и инфраструктура. Франция, вторая по величине экономика еврозоны, также в этом месяце представила план инвестиционного фонда для обеспечения страны важнейшими металлами.

"Это ответ на растущую международную конкуренцию за критически важные ресурсы и цепочки поставок", - полагает старший аналитик консалтинговой фирмы Eurasia Group Федерико Санти. По его словам, сначала пандемия, затем украинский конфликт и последовавший за ним кризис в энергетике показали уязвимость логистических цепочек в условиях политических и геополитических сдвигов.

"При этом масштабные инвестиции в "зеленый" энергопереход и связанные с ним технологии увеличили потребность в важнейших ресурсах", - добавил Санти.