ЕЦБ призвал инвесторов игнорировать утечки информации из центробанков в СМИ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - За последние двадцать лет из центробанков стран еврозоны произошло свыше 360 случаев утечки конфиденциальной информации в прессу, однако Европейский центральный банк призывает инвесторов игнорировать подобную информацию, пишет Financial Times.

Изучив финансовые ленты новостных агентств Bloomberg, Reuters и MNI, ЕЦБ обнаружил 368 статей, основанных на утечках информации от инсайдеров в период с 2002 по 2021 год. Однако исследование показало, что эти данные являются ненадежными индикаторами будущих решений относительно процентных ставок, и к ним следует относиться с осторожностью, хотя утечки часто влияют на рынок сильнее, чем публичные заявления официальных лиц.

Исходя из рынка индексных свопов "овернайт" (OIS) - который показывает, как инвесторы оценивают будущие изменения процентных ставок, - утечки влияли на котировки на 15-30% сильнее, чем официальные заявления членов управляющего совета ЕЦБ.

"Если посмотреть назад после того, как решение было принято, можно сказать, что предшествующие утечки обычно не приближали рыночные ставки к фактическому результату, - заявили чиновники. - Наше исследование показывает, что участникам рынка в большинстве случаев рекомендуется игнорировать сообщения без указания авторства".

Нынешний президент ЕЦБ Кристин Лагард с того момента, как она заняла этот пост в ноябре 2019 года, пыталась сократить число утечек, призывая устанавливающих ставки коллег воздерживаться от выражения несогласия с денежно-кредитной политикой в преддверии заседаний или сразу после них. Количество статей, основанных на информации от инсайдеров ЕЦБ, упало с пикового значения в 36 в 2019 году до 22 в 2021 году, сообщается в исследовании.

В нем также отмечается, что "утечки происходят чаще, когда дебаты по ДКП более противоречивы - когда между участниками заседаний более серьезные разногласия".

Чиновники заявили, что утечки "не оказывают существенного влияния на решения по ДКП". По их словам, "многие утечки просто добавляют шума дебатам и волатильности рынкам".