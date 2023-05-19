Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку уже принятых мер, заявил на конференции председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Мы прошли длинный путь в ужесточении, и наша текущая политика является ограничительной, - сказал он. - При этом, сохраняется неопределенность в отношении отложенных последствий уже принятых мер, а также относительно степени ужесточения кредитных условий в результате недавнего банковского кризиса".

"Зайдя столь далеко, мы можем позволить себе оценить данные и меняющиеся прогнозы, чтобы сделать выводы", - отметил он.

Слова Пауэлла были восприняты трейдерами как четкий сигнал о том, что ФРС может сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% до выступления Пауэлла, отмечает Financial Times.

"Хотя инструменты финансовой стабильности помогли успокоить банковский сектор, сложившаяся в нем ситуация способствует ужесточению кредитных условий и, вероятно, скажется на темпах экономического роста, занятости и инфляции, - сказал Пауэлл. - В результате, может получиться так, что нам не потребуется поднимать ставку настолько высоко, как требовалось бы без этой ситуации, чтобы достичь наших целей. Конечно, масштаб последствий неясен".

За последние 14 месяцев Федрезерв поднял ставку на 5 процентных пунктов - до 5,25% годовых, и на майском заседании дал понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Пауэлл также отметил в пятницу, что статданные по экономике США поддерживают мнение ФРС о том, что потребуется некоторое время для дальнейшего замедления инфляции.

Расхождения между прогнозами Федрезерва и финансовых рынков в отношении будущей динамики ставки, по его словам, связано с различными ожиданиями в отношении инфляции.

Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 июня.