Рубль стабилен к доллару и слегка растет к юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доллар США почти стабилен, юань чуть снижается на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль меняется незначительно из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,98 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,32 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,6 коп. - до 11,34 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые колебания на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов. На глобальном рынке наблюдается рост интереса большинства инвесторов к рисковым активам, однако попытки роста российской валюты на этом оптимизме нивелируются снижающимися ценами на нефть.

Санкционная тематика не оказала существенного влияния, так как валютный рынок отыграл этот фактор ранее.

США в пятницу включили в санкционные списки более 20 организаций, специализирующихся на услугах и исследованиях для нефтегазовых и химических компаний России. Соответствующие данные опубликованы на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала включение в новый 11-й пакет санкций против РФ свыше 90 компаний по всему миру в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России. Об этом она заявила телекомпании ZDF.

Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщило в субботу издание "Никкэй". Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара ранее заявил, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.

Трейдеры также оценивают последние сигналы от Федеральной резервной системы США. Корректировка для валютного рынка была внесена председателем американского ЦБ Джеромом Пауэллом, который сказал, что ФРС уже существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку принятых мер.

"Мы прошли длинный путь в ужесточении, и наша текущая политика является ограничительной, - сказал Пауэлл в ходе конференции Федрезерва в пятницу. "Зайдя столь далеко, мы можем позволить себе оценить данные и меняющиеся прогнозы, чтобы сделать выводы", - отметил он.

Ситуация вокруг потолка госдолга и заявления Пауэлла привели к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении изменения базовой ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов, рынок стал оценивать шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% днем ранее.

За последние 14 месяцев Федрезерв поднял ставку на 5 процентных пунктов - до 5,25% годовых, и на майском заседании дал понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Пауэлл также отметил в пятницу, что статданные по экономике США поддерживают мнение ФРС о том, что потребуется некоторое время для дальнейшего замедления инфляции. Расхождения между прогнозами Федрезерва и финансовых рынков в отношении будущей динамики ставки, по его словам, связаны с различными ожиданиями в отношении инфляции. Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 июня.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,85 за баррель, что на 0,97% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,98 за баррель, что на 0,71% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник в основном торгуются с положительной динамикой: китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 растет на 0,15%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,37%, южнокорейский Kospi прибавил 0,88%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,21

Американские фондовые индексы в пятницу снизились. Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с представителями кредитных учреждений на прошлой неделе заявила, что могут потребоваться дальнейшие слияния банков, поскольку отрасль продолжает преодолевать кризис. Это усилило ожидания, что крупнейшие банки страны продолжат поглощать региональные банки.

Между тем конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил в пятницу, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.