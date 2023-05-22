Производители минудобрений РФ более чем на 60% закрыли годовой план АПК по их закупкам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производители удобрений РФ к середине мая обеспечили более 60% прогнозного объема закупок АПК на весь 2023 год. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Сославшись на данные Минсельхоза, в ассоциации уточнили, что российский АПК увеличил в этом году приобретение минеральных удобрений на 6%, до 3,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ – действующее вещество, д.в.), по сравнению с прошлым годом, с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, российские производители минеральных удобрений уже к середине мая закупили более 60% минудобрений от прогнозного объема на весь 2023 год.

Как заявил президент РАПУ Андрей Гурьев (его слова передала пресс-служба), спрос на минеральные удобрения на приоритетном для производителей российском рынке сохраняется на стабильно высоком уровне. За последние 15 лет, а именно столько существует РАПУ, потребление удобрений в РФ выросло более чем в три раза и в прошлом году достигло 5,8 млн тонн.

"По опыту своей работы с отечественными сельхозпроизводителями мы можем с уверенностью утверждать, что весенние полевые работы сезона 2022/23 обеспечены минеральным питанием полностью. Высокие темпы закупок в этом сезоне объясняются тем, что многие аграрии начали готовиться к весне заблаговременно, и уже в четвертом квартале прошлого года у Минсельхоза и производителей удобрений сложилась ясная картина потребности как в части объемов, так и в части номенклатуры, - сказал он. - В регионах, где у предприятий-участников РАПУ есть собственные логистические мощности, были созданы запасы под весеннее внесение, что позволило аграриям соблюдать оптимальные сроки внесения. И мы надеемся, что к подготовке осенних полевых работ аграрии подойдут столь же ответственно, не откладывая закупку минеральных удобрений на последние недели".

"Если говорить о структуре спроса, то весной традиционно, наиболее востребованы азотные удобрения, на них приходится около 50% объема закупок в январе-апреле. Их эффективность бесспорна, но мы рассчитываем, что сельхозпроизводители не рискнут отказаться и от более продвинутых агротехнологий на основе сложных минеральных удобрений, которые прекрасно зарекомендовали себя в последние годы в нестабильном российском климате", - заявил Гурьев.

"Аграриям стоит уже сейчас начать формировать ресурсную базу для проведения осенних полевых работ, в том числе, и по минеральным удобрениями, - согласился директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. - Заблаговременные закупки помогут избежать ажиотажного спроса в конце лета, а главное спланировать логистику, чтобы удобрения оказались в регионах в оптимальный срок".

РФ является единственной страной в мире, на 100% обеспечивающей себя минеральными удобрениями и поставляющей их за рубеж. В стране производится более 100 марок минеральных удобрений. С 2013 года производители вложили в развитие производства и логистической инфраструктуры более 1,8 трлн рублей. За последние 15 лет производство минеральных удобрений выросло более чем на треть и в прошлом году достигло 23,5 млн тонн (в д.в.).

РАПУ учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году. В настоящее время ее членами являются 15 компаний, на долю которых приходится более 90% от объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.