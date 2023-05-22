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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Госдолг Грузии вырос с начала года к 1 апреля на $200 млн

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государственный долг Грузии на 1 апреля 2023 года составил $8,552 млрд, что на $730 млн (на 9,3%) больше, чем на 1 апреля 2022 года, сообщил Минфин Грузии.

По состоянию на 1 января 2023 года госдолг Грузии составлял $8,35 млрд. Таким образом, за три месяца он вырос на $200 млн, или на 2,4%.

Крупнейшими кредиторами Грузии на 1 апреля были: Азиатский банк развития (АБР) - $2,123 млрд, группа Всемирного банка (ВБ) - $1,99 млрд, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - $1,012 млрд.

Согласно отчету об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года, правительство Грузии за этот период потратило 313 млн лари ($125 млн) на обслуживание внешнего долга. Из этой суммы 261 млн лари ($104,4 млн) было направлено на выплату основной суммы, 52 млн лари ($20,8 млн) - на проценты. Наибольшая сумма - 128,7 млн лари ($51,5 млн) - была выплачена Азиатскому банку развития.

ЕИБ Минфин АБР Грузия Всемирный банк
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