Американский оператор связи Spok продолжает обслуживать более 800 тысяч пейджеров

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ведущая пейджинговая компания США Spok продолжает обслуживать более 800 тысяч пейджеров в стране, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные изданием владельцы пейджеров говорят, что эти устройства помогают меньше отвлекаться и отделять разные сферы жизни друг от друга так, как не позволяют смартфоны.

В частности, пейджеры популярны среди любителей птиц. Так, британская Rare Bird Alert с помощью них массово оповещает пользователей о местах, где были замечены редкие птицы.

По словам основателя Rare Bird Alert Дика Филби, часть клиентов предпочитает эти устройства, даже несмотря на наличие мобильного приложения. "Многие из них продолжают пользоваться пейджерами как раз потому, что они позволяют отделить... отделить увлечение от всего остального на телефоне", - сказал он WSJ.

Пейджерами также пользуется персонал больниц, получающий срочные сообщения о состоянии пациентов. Spok обслуживает более 2,2 тысячи таких учреждений, говорится на сайте компании. Однако среди медиков популярнее безопасный обмен текстовыми сообщениями с помощью смартфонов, свидетельствуют результаты исследования, на которое ссылается WSJ.

Пейджеры могут помочь в случае проблем с сотовой связью, продолжает газета. В марте с такими проблемами из-за сильного ветра и дождя столкнулась одна из больниц в Калифорнии. Сотрудникам раздали пейджеры, чтобы они могли оставаться на связи без необходимости постоянно находиться в больнице. По информации издания, теперь учреждение планирует приобрести дополнительные пейджеры.

В 2004 году Spok обслуживала 6,6 млн пейджеров, указывает WSJ. Сейчас ее абоненты ежемесячно отправляют более 100 тысяч сообщений.

За последний год рыночная капитализация компании увеличилась на 73%, до $260,5 млн.