Годовое собрание акционеров ТГК-1 пройдет 27 июня в заочной форме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-1" назначил на 27 июня годовое собрание акционеров, реестр для участия в нем будет закрыт по данным на 2 июня, сообщила компания.

Собрание пройдет в заочной форме. В повестку включены вопросы об утверждении годового отчета за 2022 год, распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, избрании нового состава совета директоров, назначении аудитора.

В июле 2022 года акционеры ПАО "ТГК-1" на годовом собрании не приняли решения по вопросу о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2021 год, поскольку не набралось необходимое количество голосов. Тогда совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды из расчета 0,001125376 рубля на одну обыкновенную акцию, всего на 4,338 млрд рублей, из чистой прибыли в сумме 8,675 млрд рублей, остальную прибыль не распределять.

В январе 2023 года акционеры ТГК-1 на внеочередном собрании утвердили новую рекомендацию совета директоров оставить всю чистую прибыль за 2021 год в распоряжении общества.

По итогам 2020 года компания выплатила 0,00107 рубля на акцию, всего на 4,126 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" в 2022 получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,13 млрд рублей, что на 17,8% меньше, чем за 2021 год.

ТГК-1 объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).