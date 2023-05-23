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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госдолга США.

Переговоры президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства "с высокой вероятностью" закончатся в начале июня и возможно даже к 1 июня.

"Подвешенность вопроса лимита госдолга негативно сказывается на настрое нефтяных трейдеров, - сообщил MarketWatch главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста. - Если вопрос не будет решен в ближайшее время, Минфин США останется без средств и не сможет выполнять свои обязательства, и этот сценарий может спровоцировать кризис, масштаб которого непредсказуем".

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $76,13 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,41 (0,5%), до $75,99 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,16 (0,22%), до $72,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,36 (0,5%), до $72,05 за баррель.

С начала 2023 года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.

Brent WTI Джанет Йеллен Джо Байден Минфин США США
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