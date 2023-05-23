Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Европе в мае 2023 года, по предварительным данным, соответствует климатической норме и примерно на полтора градуса ниже температуры за май 2022 года.

Умеренная погода позволяет энергетике региона экономить ресурсы и закачивать больше газа в хранилища в ходе подготовки к зиме.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на вторник в объеме 41,2 млн куб. м. Заявка на понедельник была 40,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,2 млн куб. м на 23 мая.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе в понедельник значительно понизилась и смогла обеспечить только 11,6% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Еще в субботу этот показатель превышал 17%.

Спотовая цена газа в Европе за понедельник потеряла еще 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $317 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $348; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $296.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 65,93% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 21 мая (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,41 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

В "Газпроме", однако, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, с начала мая загрузка была 63%. С приходом весенне-летнего сезона начались профилактические остановки. Кроме того, привлекательность европейского рынка сокращается из-за снижающихся цен.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,8 млрд куб. м - обычный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов составляет 47%, что на 18 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.