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BofA Securities повысил прогноз S&P 500 на конец года до 4300 с 4000 пунктов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аналитики BofA Securities улучшили прогноз фондового индекса S&P 500 на конец 2023 года до 4300 с 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

По их мнению, "завершение эры легких денег может оказаться хорошим" фактором. Американские компании переключат свое внимание на "структурные преимущества", такие как эффективность работы, автоматизация и искусственный интеллект. По словам экспертов, одним из результатов текущей ситуации станет "более стабильная прибыль".

"Легкий рост прибыли за счет дешевого финансирования, обратного выкупа, глобализации и сокращения расходов, возможно, остался позади, но повышение эффективности может улучшить качество прибыли", - отмечает аналитик BofA Securities Савита Субраманиан.

Торги в понедельник S&P 500 завершил на отметке 4192,63 пункта. Таким образом, прогноз BofA Securities предполагает повышение индекса на 2,6% к концу года.

S&P 500 с начала года поднялся на 9,2%, при этом он уже примерно шесть месяцев колеблется в узком диапазоне от 3800 до 4200 пунктов.

BofA Securities S&P 500 Савита Субраманиан США
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