Третьяк сообщил о подорожании амуниции профессионального хоккеиста в 1,5 раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Из-за ухода иностранных производителей с российского рынка стоимость спортивной амуниции профессионального игрока в хоккей выросла на 60-70%, сообщил телеканалу "Россия 24" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"К сожалению, многие компании ушли, и, в общем-то, есть трудности для профессиональных хоккеистов, значит, приобретать форму, она подорожала на 60-70%, потому что она идет через другие страны. Вот здесь есть проблемы", - сказал он.

Он добавил, что в России налаживается отечественное производство хоккейной амуниции, в частности, в Балакове производятся шайбы, в Ярославле - коньки, в Нижнем Новгороде - форма, в том числе вратарская.