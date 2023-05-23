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МВФ резко улучшил прогноз для экономики Великобритании на 2023 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) существенно улучшил прогноз для экономики Великобритании на 2023 год, отметив устойчивость как внутреннего спроса, так и предложения.

Согласно новому прогнозу МВФ, объем британского ВВП увеличится в этом году на 0,4%. В апреле организация ожидала снижения экономики страны на 0,3%. Таким образом, прогноз на текущий год был улучшен сразу на 0,7 процентного пункта.

В докладе МВФ, опубликованном во вторник, отмечается, что темпы роста зарплат в Британии в этом году лучше соответствуют инфляции, бюджетная политика стала менее жесткой, а оптимизм потребителей растет благодаря снижению неопределенности, вызванной Brexit. При этом падение цен на энергоносители и нормализация глобальных цепочек поставок поддерживают рост предложения.

В 2024 году, согласно прогнозу МВФ, экономический рост в Великобритании ускорится до 1% благодаря тому, что давление на доходы населения ослабнет в результате замедления инфляции. Этот прогноз не изменился по сравнению с апрелем.

Средние темпы увеличения ВВП страны в 2025-2026 годах составят около 2%, ожидают в МВФ.

Снижение цен на энергоносители и рост объема неиспользуемых ресурсов в экономике Великобритании приведут к существенному ослаблению инфляции - до 5% к концу текущего года с нынешних более 10%, прогнозирует организация. МВФ ожидает замедления инфляции в стране до уровня ниже 2% к середине 2025 года.

МВФ Великобритания
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