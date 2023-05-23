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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России с 1 июня 2023 года повышает нормативы обязательных резервов в рублях и "дружественных" валютах на 0,5 процентного пункта (п.п.), в "недружественных" валютах – на 1 п.п., следует из сообщения регулятора.

Решение принято с учетом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций, отмечает ЦБ.

Так, с 1 июня нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций составят 4,5%, для всех кредитных организаций в валюте недружественных стран – 8,5%, иной валюте – 6%.

Нормативы обязательных резервов в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения (1%).

Новые нормативы начнут применяться, начиная с регулирования размера обязательных резервов за июнь 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций были повышены на 1 п.п. – до 4%, по обязательствам в иностранной валюте для всех кредитных организаций на 2 п.п. – до 7%.

С 1 апреля текущего года ЦБ дифференцировал нормативы обязательных резервов в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам "недружественных" стран выросли до 7,5%, дружественных – снизились до 5,5%.

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