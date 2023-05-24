Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США.

"Кажется, потолок госдолга - единственное, что волнует рынок", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

"Если соглашение не будет достигнуто, США могут перестать платить проценты по госдолгу, что приведет к взлету стоимости заимствований и будет иметь последствия для всей мировой экономики. В этом случае ожидаемая умеренная рецессия превратится в бурю, и доверию к финансовой системе США будет нанесен большой ущерб", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

Тем временем во вторник стало известно, что продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив максимум с марта 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 656 тыс. домов, а не 683 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в апреле до 665 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

Также участники рынка следят за квартальной отчетностью крупных компаний.

Акции Zoom Video Communications подешевели на 8,1%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем финквартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Lowe's Cos., владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, выросла на 1,7%. В прошлом финансовом квартале компания сократила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Dick's Sporting Goods опустилась на 1,4%. Американский ритейлер спортивных товаров подтвердил прогноз на текущий фингод, несмотря на рост прибыли и выручки в прошлом финквартале.

Котировки бумаг Lordstown Motors Corp. упали на 5,3% после того, как производитель электропикапов сообщил о планах провести консолидацию обыкновенных акций с коэффициентом "1 к 15".

Акции Nike Inc. подешевели на 1,3%. Днем ранее котировки упали на 4%, до минимума с начала года, из-за того, что аналитик Williams Trading Сэм Поузер ухудшил рекомендацию для бумаг производителя спортивных товаров до "продавать" с "держать".

Цена акций американского онлайн-сервиса отзывов Yelp Inc. повысилась на 5,7% после того, как крупный акционер призвал руководство компании рассмотреть различные стратегические альтернативы, включая продажу бизнеса.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 231,07 пункта (0,69%) и составил 33055,51 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Visa Inc., подешевевшие на 2,9%, а лидером роста - бумаги Chevron Corp., подорожавшие также на 2,9%.

Standard & Poor's 500 опустился на 47,05 пункта (1,12%) - до 4145,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 160,53 пункта (1,26%) и составил 12560,25 пункта.