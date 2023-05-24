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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Marks & Spencer увеличил доналоговую прибыль в 2023 финансовом году

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года и сообщила о готовности возобновить дивидендные выплаты примерно через полгода.

По итогам финансового года, завершившегося 1 апреля, компания получила доналоговую прибыль в размере 475,7 млн фунтов стерлингов ($590,6 млн) по сравнению с 391,7 млн фунтов годом ранее.

Выручка выросла до 11,93 млрд фунтов с 10,89 млрд фунтов.

Руководство M&S ожидает умеренного роста выручки в начавшемся финансовом году, несмотря на рост затрат в связи с инфляцией.

Также топ-менеджмент намерен объявить о возобновлении выплат дивидендов при публикации результатов за первое финполугодие.

Котировки акций ритейлера подскочили на 7% в начале торгов в среду. С начала года рыночная стоимость компании выросла на 42%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 3,1%.

Marks & Spencer M&S Великобритания
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