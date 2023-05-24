Рынок ожидает снижения ставок ФРС до 4,7% к концу года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США понизит процентные ставки к концу года до 4,7% с нынешних 5-5,25%, ожидают трейдеры на рынке облигаций.

Котировки фьючерсов на US Treasuries указывают на вероятность не более двух снижений ставок в этом году, пишет Financial Times. Чуть более двух недель назад инвесторы прогнозировали три-четыре снижения, в результате которых ставки опустились бы до 4,2%.

После краха Silicon Valley Bank и других региональных американских банков финансовые рынки ожидали рецессии в экономике США, которая могла бы стимулировать снижение ставок ФРС.

Между тем годовые темпы роста потребительских цен в стране уменьшились с порядка 9% в июне 2022 года до минимальных за два года 4,9% в апреле 2023 года, что некоторые инвесторы также восприняли как повод для сворачивания агрессивной денежно-кредитной политики. Однако инфляция остается значительно выше целевых 2%.

"Чем скорее ФРС прекратит повышать ставки, тем меньше экономического ущерба последует, и, следовательно, тем меньше будет необходимость снижать ставки", - сказала FT главный стратег глобального рынка Invesco Кристина Хупер.