"ГАЗ" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с убытком

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ГАЗ" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции, сообщила компания.

Решение связано с отсутствием чистой прибыли за 2022 год, отчетность за который компания не публиковала.

"ГАЗ" последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года: только на привилегированные акции, из расчета 4,27 рубля на бумагу (всего 6,2 млн рублей). Чистая прибыль в 2020 году составила 212,9 млн рублей.

Годовое собрание акционеров группы пройдет 29 июня в форме заочного голосования.

ПАО "ГАЗ" - центр консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.