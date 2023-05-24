Реальная доходность акций США составила 8% в 2012-2022 годах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Среднегодовая доходность американских акций за десять лет с 2012 по 2022 год составила 8% с учетом инфляции, превысив среднее значение с 1925 года (6,6%), говорится в исследовании Barclays.

Акциям удалось достичь такого показателя, несмотря на обвал на 24,4% в 2022 году, отмечают аналитики британского банка.

Акции компаний США стали единственным активом, зафиксировавшим положительную доходность в минувшее десятилетие. Государственные облигации, рухнувшие на 30,4% в прошлом году, зафиксировали среднегодовую доходность с поправкой на инфляцию в размере минус 2% в 2012-2022 годах, госбонды с защитой от инфляции (TIPS) - минус 1,9%, корпоративные облигации - минус 0,4%.

В Великобритании акции дорожали в среднем на 2,6% в прошлом десятилетии. За последние 123 года среднегодовой подъем британских акций с поправкой на инфляцию составлял 4,8%.

Аналитики инвестиционной компании Vanguard прогнозируют спад доходности американского фондового рынка в следующем десятилетии. По их мнению, среднегодовой рост фондовых индексов США составит 4,1-6,1%, а с учетом инфляции в районе 2-3% реальная доходность может упасть до 1,1%.

Эксперты Vanguard прогнозируют среднегодовую доходность гособлигаций США на уровне 3,3-4,3% в последующие 10 лет (без учета инфляции).

Аналитики Barclays отметили важность реинвестирования доходов. По их подсчетам, $100, вложенные в американские акции в 1925 году, превратились бы сейчас в $23 726 без реинвестирования и в $791 966 с реинвестированием. С поправкой на инфляцию показатели составили бы $1431 и $47 764 соответственно.

С начала 2023 года индекс S&P 500 прибавил 9%, тогда как индикатор, отслеживающий динамику US Treasuries, прибавил 2%. Инфляция в США в апреле составляла 4,9%.