Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Эн+ Груп" (En+ Group) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня, оно пройдет в заочной форме.

На 12 мест в совете директоров выдвинуто 12 кандидатов, из действующего состава среди них нет Елены Несветаевой и Тимура Галиева, их заменят Андрей Плугарь и Анастасия Горбатова.

En+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд.

En+ принадлежит контрольный пакет в "Русале" и энергоактивы, объединенные в "Евросибэнерго". Рекомендации по дивидендам "Русала" за 2022 год еще не было, совет директоров компании рассмотрит ее 5 июня.

У самой En+ нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.