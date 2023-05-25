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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Руководители ФРС разошлись во мнениях о следующих после майского заседания шагах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) единогласно поддержали повышение базовой процентной ставки на майском заседании, однако разошлись во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 2-3 мая.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

В целом члены FOMC говорили о высокой неопределенности в отношении того, насколько серьезное повышение ставки будет уместным в будущем. Многие акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 5-5,25% годовых на майском заседании. В заявлении, опубликованном по его итогам, не оказалось слов о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, которые присутствовали в марте.

Как говорится в протоколе, почти все участники заседания согласились в том, что риски замедления экономического роста и увеличения безработицы усилились в связи с проблемами в банковском секторе, которые могут привести к ужесточению кредитных условий и ослабить экономическую активность.

Также почти все участники подчеркивали, что ключевым фактором, который будет определять их дальнейшую политику, являются инфляционные риски, поскольку темпы роста потребительских цен по-прежнему далеки от целевого показателя ФРС.

"Лишь немногие отметили, что видят некоторое снижение инфляционных рисков", - говорится в документе.

Следующее заседание FOMC пройдет 13-14 июня.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

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