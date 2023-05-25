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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Рубль почти стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых катализаторов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль демонстрирует боковую динамику в отсутствие заметных торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,19 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,31 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 11,332 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не проявила заметных изменений в начале торгов к доллару и юаню из-за отсутствия драйверов к движению и в ожидании новых сигналов с мировых рынков.

В четверг министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Министерство торговли США опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

В среду вечером опубликован протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На этом заседании американский ЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Руководители Федрезерва единогласно поддержали повышение базовой процентной ставки на майском заседании, однако разошлись во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

В целом члены FOMC говорили о высокой неопределенности в отношении того, насколько серьезное повышение ставки будет уместным в будущем. Многие акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Как говорится в протоколе, почти все участники заседания согласились в том, что риски замедления экономического роста и увеличения безработицы усилились в связи с проблемами в банковском секторе, которые могут привести к ужесточению кредитных условий и ослабить экономическую активность.

Также почти все участники подчеркивали, что ключевым фактором, который будет определять их дальнейшую политику, являются инфляционные риски, поскольку темпы роста потребительских цен по-прежнему далеки от целевого показателя ФРС. Следующее заседание FOMC пройдет 13-14 июня.

Помимо данных о динамике инфляции в США, крайне важным для руководителей ФРС будет отчет по рынку труда за май, который может показать, происходит ли ослабление темпов роста зарплат в стране.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер еще не составил свое мнение о том, стоит ли американскому ЦБ вновь повысить базовую процентную ставку на заседании в июне. Об этом он заявил на мероприятии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре

"Нам еще предстоит оценить ряд важных статистических данных, которые выйдут в следующие три недели, а кроме того, я хочу получить больше информации о развитии ситуации в кредитной сфере. Оба эти фактора помогут мне определиться с наилучшим курсом действий", - заявил Уоллер.

За последние 14 месяцев Федрезерв поднял ставку на 5 процентных пунктов - до 5,25% годовых. Некоторые из руководителей ФРС высказывают мнение, что американскому ЦБ следует быть осторожным с дальнейшим ужесточением политики, чтобы не столкнуть экономику США в рецессию.

Ситуация с потоком госдолга США пока не вышла из тупика. Переговоры президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти во вторник не были результативными. Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры".

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований. Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает Market Watch.

Цены на нефть немного снижаются после активного роста в предыдущую сессию после публикации еженедельных данных о состоянии запасов топлива в США. Согласно данным министерства энергетики, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей. Это самое значительное падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,33 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,21 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики с преобладанием негатива: китайский CSI 300 опустился на 0,49%, японский Nikkei 225 растет на 0,58%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,96%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,87%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 падает на 0,56%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке увеличивается в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США.

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