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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой, сообщает Минсельхоз.

В мае она составляет 1 тыс. 122,2 рубля за тонну. Пошлина обнулится впервые с февраля этого года.

Пошлина на экспорт шрота снизится до 5 тыс. 011,8 рубля с 6 тыс. 577,7 рубля за тонну в мае. Пошлина снизится впервые с декабря 2022 года.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло – $940,5 за тонну ($1 тыс. 030,7 месяц назад), на шрот – $262,4 ($285,2).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот – 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Предполагается, что пошлины будут действовать до 31 августа 2023 года включительно.

Минсельхоз
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