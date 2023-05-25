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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Страховщики предложили увеличить сроки выплат за ремонт по ОСАГО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Страховщики готовят предложения о совершенствовании порядка выплат в ОСАГО в виде восстановительного ремонта, сроки организации таких выплат могут быть увеличены на 50% - до 45 дней, сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

"Страховщики готовят предложение по изменению порядка урегулирования в ОСАГО в натуральной форме, предварительные консультации с госорганами и заинтересованными сторонами показали, что необходимость увеличения сроков на проведение восстановительного ремонта в рамках ОСАГО признают все. Скорее всего, решение будет компромиссным - автостраховщики раньше предлагали увеличить сроки с установленных по закону 30 до 60 дней, в результате обсуждений пока остановились на варианте 45 дней. Вариант такого решения, судя по всему, устраивает представителей Совета Федерации, Госдумы, Минфина и ЦБ, показали предварительные обсуждения", - сказал Уфимцев.

Таким образом, срок выплат в ОСАГО будет разделен - для денежных возмещений он по-прежнему составит 30 дней, а для выплат в виде ремонта автомобиля в ОСАГО этот срок будет продлен на 15 дней.

Другие инициативы, которые страховщики предполагают включить в пакет предложений по теме, Уфимцев обсуждать отказался, считая это "преждевременным".

В круге актуальных задач, связанных с восстановительными ремонтом в ОСАГО, есть аспекты, которые касаются построения отношений, прав и обязанностей страхователей, для которых исполняется ремонт по договору "автогражданки", автостраховщиков и ремонтных станций. Пакет предложений после завершения его формирования будет направлен страховщиками регуляторам, госведомствам и законодателям.

Уфимцев сообщил агентству, что пока не обсуждается вариант использования в выплатах в ОСАГО в виде ремонта автомобиля б\у автозапчастей. "Мы не бежим впереди паровоза, работаем во взаимодействии с комитетом Госдумы по транспорту, сначала речь пойдет о порядке использования в ремонте восстановленных запасных частей, которые обеспечивают специализированные ремзаводы и иные производственные мощности". Это будет первый шаг, на следующем этапе будут обсуждаться иные предложения в этой сфере, допускает глава РСА.

По его мнению, предложения по усовершенствования выплат в ОСАГО в натуральной форме потребуют внесения изменений в нормативную базу по ОСАГО.

Как сообщалось, после ухода с российского рынка западных автопроизводителей и отказа от поставок в РФ необходимых для ремонта транспортных средств запчастей в автосервисах возник острый дефицит необходимых для ремонта деталей, узлов и материалов. Организация процессов в новых условиях потребовала изменения логистики поставок запчастей, сроков таких поставок. Страховщики ОСАГО не укладывались в отведенные законом сроки выплат в натуральной форме 30 дней, за нарушение этих сроков по закону об ОСАГО к ним могут применяться штрафные санкции. В результате в настоящее время почти весь объем выплат в ОСАГО производится в денежной форме.

Выступая на международной конференции ВСС на этой неделе, Уфимцев в числе ключевых стратегических приоритетов, намеченных к реализации на ближайший период, упомянул о продвижении и интеграции информсистем страховщиков с государственными информационными системами (что позволит развивать проект проверки полисов ОСАГО камерами слежения на дорогах, создание личного профиля страхователя, получение обезличенных медицинских данных для ускорения выплат по страховым полисам - ИФ).

К числу стратегических ВСС относит также задачу борьбы с недобросовестными практиками в ОСАГО, страховании жизни и других видах бизнеса.

Согласно прогнозу Уфимцева, страховщики ожидают инфляционный рост показателей премий в ОСАГО и автокаско по итогам 2023 года в пределах 5-10% в каждом из видов.

ВСС Евгений Уфимцев РСА ОСАГО
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