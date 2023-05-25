Акционеры "ЛУКОЙЛа" в заочной форме утвердили дивиденды за 2022 год в 438 рублей на акцию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" на годовом собрании в четверг в заочной форме утвердили вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщает компания.

Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 руб./а. Из чистой прибыли НК по РСБУ в 790,1 млрд руб. на дивиденды будет направлено 303,5 млрд руб., оставшуюся часть оставят нераспределенной. Реестр для получения дивидендов закрывается 5 июня.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за прошлый год составит 694 руб./а.

За 2021 год суммарный дивиденд на акцию компании составил 877 руб. (340 руб./а за 9 месяцев и 537 руб./а за год). Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ относительно результата 2021 года выросла на 24%. Компания рассчитывает дивиденды исходя из уровня free cash flow по МСФО, который по итогам 2022 года не публиковала.

Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" в 2022 году составила 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 76% - жидкие углеводороды, а 24% - природный и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча нефти с газовым конденсатом за 2022 год без учета проекта Западная Курна-2 составила 85 млн т, что на 7,1% выше уровня 2021 года.

На территории России "ЛУКОЙЛ" добыл 81 млн т нефти и газового конденсата, что на 6,6% выше уровня 2021 года. Добыча газа в прошлом году выросла на 7,6%, до 34,6 млрд куб. м.

"ЛУКОЙЛ" увеличил переработку нефти на 11,3%, до 70,1 млн тонн.