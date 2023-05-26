Денежная база в РФ выросла с 12 по 19 мая на 73,2 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 мая составил 17 593,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 12 мая денежная база в России равнялась 17 520,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,42%, или на 73,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.