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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Денежная база в РФ выросла с 12 по 19 мая на 73,2 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 мая составил 17 593,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 12 мая денежная база в России равнялась 17 520,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,42%, или на 73,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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