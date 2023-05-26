На Амурском судозаводе досрочно сменился гендиректор

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) досрочно прекратил полномочия Владимира Кулакова как гендиректора, говорится в сообщении компании.

Новым гендиректором завода совет избрал с 29 мая Михаила Боровского, ранее занимавшего должность заместителя гендиректора. Контракт заключен сроком на 5 лет.

О причинах ухода Кулакова с поста не сообщается. Он возглавлял АСЗ с 16 мая 2016 года (первоначально был назначен сроком на 5 лет, затем на 3 года), до этого занимал должность врио гендиректора АО "Судостроительный завод "Лотос" (Астраханская область).

"Амурский судостроительный завод" – крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод входит в перечень стратегических предприятий.

Согласно списку аффилированных лиц, на начало 2022 года АО "ОСК" владело 99,3352% акций АСЗ (более актуальных данных нет).