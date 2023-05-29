Объединенная нефтегазовая группа введет в "Титановой долине" завод за 1 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ООО "Объединенная нефтегазовая группа" (Свердловская область) планирует в первом квартале 2025 года ввести на площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" завод по производству оборудования для переработки газа и газового конденсата, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе ОЭЗ.

В презентации компании на сайте ОЭЗ говорится, что строить завод начнут в 2023 году. Объем инвестиций в проект составит 1,015 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, на данный момент "Объединенная нефтегазовая группа" согласовала эскизные проекты завода.

Предприятие разместится на участке площадью более 3 Га. В состав производственного комплекса войдут: завод, гаражи для спецтехники, а также административно бытовой комплекс.

ООО "Объединенная нефтегазовая группа" стало резидентом ОЭЗ в 2021 году. Тогда же сообщалось о планах компании инвестировать в производство оборудования для переработки газа и газового конденсата порядка 1 млрд рублей.

Как сообщает сайт "Титановой долины", ООО "Объединенная нефтегазовая группа" входит в состав холдинга "Бантер Групп" (Свердловская область), который с 2013 года изготавливает оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что проект представляет собой дальнейшее развитие действующего бизнеса с увеличением объема выпускаемой продукции и расширением линейки производимых изделий - собственными разработками - оборудованием для переработки газа.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Объединенная нефтегазовая группа" зарегистрировано в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. Учредителями являются Евгений Бетев (34%), а также Руслан Ганиев и Николай Жданов (владеют по 33%).

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Общая площадь - 400 га. Первая очередь ОЭЗ расположена в Верхней Салде, вторая - на землях аэропорта "Уктус" (96 га).