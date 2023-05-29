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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Центробанки Белоруссии и РФ договорятся об обмене информацией в сфере надзора за рынками

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нацбанк Белоруссии (НББ) и Банк России обсуждают проект соглашения между правительствами и центробанками двух стран о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, сообщила пресс-служба НББ.

Проект документа будет рассмотрен на заседании межбанковского валютного совета центробанков Белоруссии и России, который состоится 29 мая в Минской области. В заседании примут участие председатель правления НББ Павел Каллаур и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Также стороны рассмотрят исполнение союзных программ в банковско-финансовой сфере на 2021-2023 годы.

30 мая пройдет заседание консультационного совета по валютной политике, в котором примут участие руководители центральных банков Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, Армении, представители регуляторов финансовых рынков стран ЕАЭС. Стороны будут обсуждать вопросы взаимного признания рейтингов и активизацию работы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС.

Межбанковский валютный совет НББ и Банка России был создан в ноябре 1999 года. Основные задачи совета - подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Консультационный совет по валютной политике центробанков государств - членов ЕАЭС действует с апреля 2012 года, он создан координации валютной политики, в том числе выработки единых подходов и направлений курсовой политики.

ЕАЭС Нацбанк Белоруссии Эльвира Набиуллина Банк России Павел Каллаур
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