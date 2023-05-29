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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Совет директоров НЛМК рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль.

Закрытие реестра на участие в собрании - 5 июня.

НЛМК не выплачивает дивиденды с конца 2021 года. В конце прошлого года совет директоров компании рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, однако выплата не была одобрена на внеочередном собрании.

НЛМК не раскрывал финансовую отчетность за 2022 год. Согласно дивидендной политике, компания выплачивает акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. При леверидже больше 1х на выплаты акционерам направляется 50% FCF.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США.

НЛМК
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