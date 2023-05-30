Росбанк направит на выплату дивидендов за 2022 год 4,5 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Росбанка приняли решение направить на выплату дивидендов за 2022 год 4,5 млрд рублей (2,9 рубля на одну обыкновенную акцию), говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль Росбанка в 2022 году по РСБУ составила 8,482 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 53% прибыли. Остальные 3,982 млрд рублей акционеры решили оставить нераспределенными.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России банк сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В октябре 2022 года "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников Росбанка.