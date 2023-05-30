Рынок акций РФ во вторник откатился ниже 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился из-за упавшей нефти (Brent откатилась ниже $74 за баррель) и возросших геополитических рисков после прошедших утром в Москве атак беспилотников на жилые здания. Индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов после обновления днем максимума с начала апреля 2022 года в районе 2750 пунктов; лидерами снижения выступили акции финансовых компаний и "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2698,75 пункта (-1,2%, максимум дня - 2748,6 пункта), индекс РТС - 1047,6 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 81,16 рубля (+0,33 рубля).

В Москве рано утром зафиксированы атаки БПЛА на жилые здания. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, были незначительно повреждены несколько зданий, на данный момент никто серьезно не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во вторник, что несколько беспилотников были сбиты утром в Подмосковье. В Минобороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

Президент РФ Владимир Путин в связи с атакой беспилотников на Москву и Подмосковье заявил, что Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, в Кремле подумают, как на это реагировать. По словам Путина, Киев атаковал жилые здания Москвы и Подмосковья в ответ на российский удар по одному из центров принятия решений – штабу военной разведки Украины.

Подешевели во вторник расписки TCS Group (-3,4%), акции "Аэрофлота" (-2,9%), Сбербанка (-2,9% и -2,3% "префы"), ВТБ (-2,9%), "Яндекса" (-2,8%), расписки OZON (-2,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -2,1% "префы"), "Московской биржи" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), АФК "Система" (-1,1%), UC Rusal (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%, до 435,9 рубля), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "РусГидро" (-0,1%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию (доходность 4,1% годовых).

Подорожали акции Polymetal (+2,7%), "НЛМК" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Акции "Магнита" выросли на новостях, что индексный комитет Московской биржи рекомендовал сохранить акции ритейлера в составе базы расчета основных индексов - индекса МосБиржи и индекса РТС. Как сообщается в пресс-релизе биржи, акции "Магнита" при этом внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в нем до следующего пересмотра баз расчета индикаторов в сентябре.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ днем во вторник попытался развить восходящее движение, обновив годовой максимум по индексу МосБиржи, но ближе к вечеру инвесторы начали фиксировать прибыль по мере усиления ценового снижения в нефти.

На глобальном уровне фокус внимания инвесторов начинает смещаться с темы повышения потолка госдолга в США в сторону предстоящего 14 июня заседания ФРС по ставке. Вероятность увеличения ставки на 25 б.п. оценивается в 57%, хотя еще месяц назад была на уровне 8%. Риски ужесточения ДКП связаны с возможным ухудшением положения американского банковского сектора, в то же время пауза в действиях Федрезерва может помешать поступательной борьбе с инфляцией.

В среду будет обнародована "Бежевая книга" ФРС, ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности, глава европейского регулятора Кристин Лагард выступит с речью. Из важной статистики выделим майские индексы PMI в производстве и секторе услуг КНР, данные об уровне безработицы в Германии за минувший месяц, число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за апрель. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 мая -–2650-2750 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, негативные настроения на фондовом рынке были связаны преимущественно с очередным обострением геополитической ситуации, а также с обвалом цен на нефть. Поддержку рынку акций оказывают главным образом корпоративные новости.

В число лидеров роста вошли акции "Детского мира" (+3,4%, до 70,5 рубля) в связи с планами провести выкуп акций у их держателей по 71,5 руб. за бумагу, что практически эквивалентно текущей рыночной цене. В аутсайдерах из-за отказа от дивиденда за 2022 год оказалась "ТГК-1" (-5,2%).

Нефть подешевела на фоне сообщений западных СМИ о том, что страны Ближнего Востока, входящие в ОПЕК+, а также Россия, вопреки условиям сделки не сокращают добычу, а наращивают. Золото подорожало на 1% на новостях об увеличении доли драгметалла в международных резервах ряда центробанков.

Прогноз для индекса МосБиржи на торги 31 мая - движение в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не удержался в "плюсе" из-за вечерних распродаж.

Акции "Совкомфлота" (+3,5%) продолжили повышение вместе с другими дивидендными историями, такими как "Башнефть" (+6,4%). "Детский мир" объявил о завершении процедуры реорганизации: цена выкупа бумаг у миноритариев компании, как и ожидалось, составит 71,50 руб. за штуку, а для недружественных нерезидентов - 60,77 руб. за акцию.

Поддержку "Магниту" оказали новости о сохранении акций компании в базах индексов МосБиржи и РТС, хотя бумаги были внесены в лист ожидания в связи с их переводом в третий уровень листинга. Мосбиржа, вероятно, дает "Магниту" время для устранения нарушения, связанного с отсутствием действующего совета директоров. Собрать кворум на собрании акционеров и старом совете директоров с последующим выбором нового совета директоров "Магниту" на данный момент, однако, сложно из-за большего количества иностранных участников в капитале. Polymetal во вторник получил импульс к росту после того, как акционеры компании одобрили её редомициляцию в Казахстан, отмечает аналитик.

Зарубежные фондовые площадки во вторник придерживались осторожного настроя, так как вопрос с окончательным голосованием по потолку госдолга США в Конгрессе еще не решен. Нефтяные цены также резко скорректировались вниз, но ситуация может улучшиться в середине недели в случае позитивных данных по деловой активности Китая. Индексы МосБиржи и РТС после волатильной динамики завершили сессию снижением, которое можно связать с фиксацией прибыли в условиях усиления геополитической напряженности. Рублевый индикатор, в частности, не устоял выше сопротивления 2730 пунктов, что может привести к коррекции в район ближайшей поддержки 2660 пунктов, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что говорить о дальнейшем устойчивом росте весьма сложно, так как этот рост не имеет конкретных идей. "Роснефть" объявила о финальных дивидендах за 2022 год, которые ожидаемо оказались меньше промежуточных (дата закрытия реестра под финальные дивиденды назначена на 11 июля, выплаты за I полугодие составили 20,39 руб. на акцию).

Выросли расписки "Эталона" (+1,7%), хотя застройщик предоставил далеко не сильный отчет: продажи в I квартале снизились на 31,7% (до 13,436 млрд руб.), общая площадь реализованной недвижимости сократилась на 18,6%.

Европейские индексы вечером снизились. Экономические ожидания в еврозоне заметно ухудшились. Оценка делового и потребительского доверия упала в мае до 96,5 пункта с апрельских 99 пунктов при ожиданиях роста до 99,9 пункта. Индекс делового климата упал до 0,19 пункта с 0,51 пункта в апреле. Нефть подешевела, так как заочный спор РФ и Саудовской Аравии по поводу действий ОПЕК+ породил уверенность в том, что альянс ОПЕК+ не будет предпринимать дополнительных действий по поводу сокращения добычи. Плюс к этому на рынке обеспокоены вероятностью того, что китайские данные по деловой активности за май окажутся хуже ожиданий. Впрочем, как полагают в Международном энергетическом агентстве, рынок пока недооценивает перспективу дефицита около 2 млн б/с во II полугодии, отмечает Кочетков.

В США в понедельник биржи не работали из-за праздника (День памяти). Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), снизилась Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-1,4%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,7%, Dow просел на 0,4%).

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований, отмечает Market Watch.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены упали на опасениях из-за потолка американского госдолга.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 во вторник составила $73,71 за баррель (-4,3% и +0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $69,56 за баррель (-4,3% к уровню пятницы).

Трейдеры беспокоятся, что Конгресс США не одобрит проект соглашения о потолке госдолга, отмечает Trading Economics. Рассмотрение документа в Палате представителей запланировано на среду.

Активные противники соглашения в обеих палатах парламента могут замедлить его принятие, отмечает The Wall Street Journal. Некоторые из консервативных законодателей уже заявили, что не поддержат сделку, поскольку она недостаточно ограничивает бюджетные расходы, в то время как прогрессивные демократы считают сокращение расходов чрезмерным.

Дополнительное давление на котировки оказывает перспектива снижения спроса, особенно со стороны Китая. Новая информация о ситуации в его экономике станет известна в среду в 4:30, когда Государственное статистическое управление опубликует официальное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за май.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Левенгук" (-8,3%), "ТГК-1" (-5,2%), "префы" "Башинформсвязи" (-4,6%), акции VEON (-4%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,9%), банка "Кузнецкий" (-3,8%), ПАО "Россети Центр" (-3,7%).

Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год и чистую прибыль в размере 7,13 млрд рублей не распределять, говорится в сообщении компании.

Выросли акции "ТНС энерго" (+11,9%), "префы" "Самараэнерго" (+6,4%), бумаги "Башнефти" (+6,4%), ПАО "ГАЗ" (+6,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+4,4%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,7%), бумаги "Совкомфлота" (+3,5%), "Детского мира" (+3,4%).

Московская биржа с 16 июня включит в базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "ФСК-Россети" (-0,02%) и ПАО "Сегежа групп" (+2,6%), сообщается в пресс-релизе биржи.

Группа "Детский мир" в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,13 млрд рублей (из них 17,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 9,65 млрд рублей на акции "АЛРОСА").