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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Чистая прибыль банков США в I квартале выросла на 33,6%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США в первом квартале 2023 года выросла на 33,6% в годовом исчислении, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Чистая прибыль 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, в январе-марте составила $79,8 млрд, что на $20,1 млрд больше показателя годом ранее. Это обусловлено повышением чистого процентного дохода.

Основная часть фининститутов (66,7%) продемонстрировали повышение прибыли относительно первого квартала 2022 года. Доля убыточных банков опустилась до 4,4% с 5,6% год назад.

Относительно четвертого квартала 2022 года суммарная прибыль увеличилась на $11,5 млрд (на 16,9%).

Средняя рентабельность активов (ROA) в январе-марте поднялась до 1,36% по сравнению с 1,16% в предыдущие три месяца и 1,01% за тот же период прошлого года.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) повысилась на 77 базисных пунктов за год - до 3,31%. Между тем за квартал она снизилась на 7 б.п. Показатель остается выше среднего допандемийного уровня в 3,25%, отмечается в сообщении.

Чистый процентный доход банков за год подскочил в 1,8 раза (на $114,86 млрд).

Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев увеличился на $855,2 млрд (на 7,5%). При этом в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев он сократился на $14,6 млрд (на 0,1%).

"Банковский сектор оказался достаточно устойчивым в период стресса, - заявил глава FDIC Мартин Грюнберг. - Чистая прибыль по-прежнему остается высокой по сравнению с историческими показателями, показатели качества активов остаются благоприятными, а отрасль остается хорошо капитализированной. Тем не менее, отрасль по-прежнему сталкивается со значительными рисками снижения из-за влияния инфляции, повышения процентных ставок, замедления экономического роста и геополитической неопределенности".

Число проблемных банков в США на 31 марта увеличилось до 43 по сравнению с историческим минимумом в 39, зафиксированным тремя месяцами ранее. При этом совокупный объем активов проблемных банков вырос до $58 млрд по сравнению с $47 млрд на конец 2022 года, сообщается в отчете FDIC.

В течение прошедшего квартала в стране был создан 1 банк, 31 присоединился к другим финучреждениям в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом два банка обанкротились, а один объявил о ликвидации, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC сократился за первый квартал на $12,1 млрд и составил $116,1 млрд.

США FDIC Мартин Грюнберг
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