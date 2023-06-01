Фондовые индексы США снизились в среду

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился в среду на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях.

Dow Jones Industrial Average завершил май падением на 3,5%, S&P 500 вырос в прошлом месяце на 0,2%, Nasdaq Composite подскочил на 5,8%.

Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

"Опасения замедления глобального экономического роста усилились после выхода данных о спаде промышленной активности в КНР, и это сказалось на настрое рынков", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Market Watch.

Давление на рынок также оказывают ожидания сокращения объема ликвидности в финансовой системе. Минфину США в случае одобрения Конгрессом соглашения, приостанавливающего действие лимита госдолга, придется выпустить госбумаги на $730 млрд в ближайшие три месяца, чтобы пополнить резервы ликвидности, прогнозируют эксперты Morgan Stanley.

"Похоже, рынок смирился с тем, что столкнется со снижением объема ликвидности в финсистеме в результате принятия соглашения по лимиту госдолга", - отмечает вице-президент Investment Strategy Майк Рейнольдс.

Некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер склоняется к тому, что Федрезерву следует пропустить повышение ставки на предстоящем заседании. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.

Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон отметил, что, если Центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершение цикла ужесточения.

Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.

Акции Hewlett Packard Enterprise подешевели на 7,1% по итогам торгов в среду. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал более слабую, чем ожидалось, выручку во втором финансовом квартале.

Бумаги HP Inc. снизились в цене на 6,1%. Компания увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 7%, однако ее выручка оказалась минимальной с начала пандемии и не оправдала прогнозов.

Стоимость акций Advance Auto Parts Inc., ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров, рухнула на 35%. Чистая прибыль компании в первом финквартале упала более чем в три раза, и Advance Auto Parts резко ухудшила прогноз для этого показателя на весь фингод.

Цена бумаг Capri Holdings снизилась на 11,3%. Компания, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, завершила первый квартал 2023 финансового года с чистым убытком при снижении выручки на 10,5%.

Акции American Airlines Group Inc. подорожали на 1,1%. Авиакомпания повысила прогнозы скорректированной прибыли и операционной рентабельности на второй квартал 2023 года, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. поднялась на 1,3%. Компания, владеющая сетью аптек, подтвердила финансовые прогнозы на текущий год. CVS Health по-прежнему прогнозирует скорректированную прибыль в 2023 году на уровне $8,5-8,7 на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составляет $8,62 на акцию.

Цена акций Franklin Resources опустилась на 2,8% по итогам торгов. Franklin объявила в среду о покупке инвесткомпании Putnam Investments у Great-West Lifeco за $925 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 134,51 пункта (0,41%) и составил 32908,27 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 25,69 пункта (0,61%) - до 4179,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 82,14 пункта (0,63%) и составил 12935,29 пункта.

Экономическая активность в США в целом мало изменилась в апреле-мае, говорится в опубликованном в среду ФРС региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

ФРБ шести из двенадцати округов сообщили об отсутствии изменений, четыре - о слабом усилении активности, два - о небольшом замедлении.

Прогнозы в отношении экономического роста немного ухудшились, хотя респонденты ФРБ по-прежнему в основном ожидают усиления активности.

"Потребительские расходы оставались стабильными или выросли в большинстве округов, при этом многие респонденты отмечали повышение затрат на отдых и гостиницы", - отмечается в документе.

Производственная активность в большинстве регионов страны осталась неизменной, хотя ситуация в цепочках поставок продолжала улучшаться. Спрос на транспортные услуги снизился, особенно в сфере грузоперевозок.

Активность в сфере жилой недвижимости выросла в большинстве округов, несмотря на по-прежнему низкое количество выставленных на продажу домов.

"Высокая инфляция и прекращение выплаты пособий по COVID-19 продолжали оказывать давление на бюджеты домохозяйств с низким и средним уровнем доходов, что привело к увеличению спроса на социальные услуги", - говорится в обзоре.

Рост цен в апреле-мае был умеренным, хотя во многих округах темпы подъема замедлились. Респонденты в большинстве округов ожидают сохранения темпов роста цен в ближайшие месяцы.

Занятость увеличилась в большинстве округов, хотя и более медленными темпами, чем ранее. В целом рынок труда по-прежнему оставался стабильным. Многие респонденты заявили о полной укомплектованности штатов своих компаний, а некоторые сообщили о приостановке найма или сокращении сотрудников из-за усиления неопределенности в отношении экономических перспектив.