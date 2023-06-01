Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен большинства blue chips на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры на фоне новостей из США по потолку госдолга. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4% во главе с бумагами "Магнита".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2725,93 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1060,07 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар стоит 80,99 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3,7%), "Роснефти" (+1,4%), расписки OZON (+1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Ритейлер ПАО "Магнит" с 30 июня изменит структуру управления компании с помощью введения двух новых должностей - управляющего и исполнительного директоров, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Северстали" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Мнение аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Акции "ЛУКОЙЛа" на Мосбирже последний день торгуются с дивидендами за 2022 год.

"На наш взгляд, они на данный момент находятся на справедливых отметках. Считаем, что инвесторам стоит дождаться дивидендной отсечки, в течение пары дней, вероятно, бумаги "ЛУКОЙЛа" попробуют частично восстановиться, что дает хорошую возможность для продажи. Свободные средства можно направить, например, в акции "Роснефти", "префы" "Башнефти" или МТС", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи на текущей неделе может закрыться снижением из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" в пятницу, однако среднесрочная картина не меняется - растущий тренд сохраняется. На американском рынке фокус глобальных инвесторов будет смещаться в сторону заседания ФРС 14 июня.

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций снизились на 0,4-0,6% на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях. В мае Dow Jones снизился на 3,5%, S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq прибавил 5,8%.

Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне.

Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.

Тем временем, Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ. Теперь законопроект направляется в Сенат. Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу текущей недели.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика из КНР.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.

Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после снижения днем ранее на слабых статданных из Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $73,12 за баррель (+0,7% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,54 за баррель (+0,7% и -2% накануне).

По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.

Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара. Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.

Участники рынка также ожидают очередной встречи государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.