"НОВАТЭК" редомицилировал в САР компанию-держателя квазиказначейских акций

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" редомицилировал в специальный административный район свою 100-процентную "дочку" – Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы buyback.

Согласно ЕГРЮЛ, Novatek Equity (Cyprus) Limited в порядке редомициляции зарегистрирована в г.Калининград, уставный капитал – 55 млн 716 тыс. 716,3 руб.

По данным АО "Корпорация развития "Калининградской области", 31 мая МКООО "НОВАТЭК Эквити (Сайпрус) Лимитед" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область).

По последним раскрытым данным на 28 февраля 2022 года на балансе Novatek Equity (Cyprus) Limited находился 1,3832% обыкновенных акций и 0,2035% глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа".

"НОВАТЭК" прекратил листинг GDR на Лондонской бирже с марта 2023 года, но программа GDR остается действующей. Держатели расписок могут осуществлять свои права по ценным бумагам с учетом действующего российского законодательства.