Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Около трети налогов на прибыль, выплаченных в Ирландии в 2021 году, пришлось на три группы компаний, говорится в докладе Ирландского налогово-бюджетного консультативного совета (Irish Fiscal Advisory Council).

Три холдинга, наименования которых не раскрываются, в 2021 году выплатили в виде налогов на прибыль 5,2 млрд евро, или 34% доходов бюджета от этого налога против 30-38% в 2017-2021 годах, и обеспечили 8% всех налоговых поступлений против 5% в 2017 году.

При этом на сектора информационно-коммуникационных технологий и химико-фармацевтическую промышленность, по оценкам, пришлось более 90% налогов на прибыль, выплаченных десятью крупнейшими налогоплательщиками в 2021 году.

Ожидается, что в 2023 году поступления от налога на прибыль увеличатся на 7% в годовом выражении, до 24,3 млрд евро.

Этот источник дохода, как правило, менее предсказуем, чем другие налоговые платежи, а излишняя зависимость от него при финансировании "постоянных мер" несет в себе риски, отмечается в докладе. Основную часть налогов на прибыль в Ирландии платит небольшое число иностранных транснациональных корпораций.