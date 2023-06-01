Биржевая торговля сахаром в РФ в мае увеличилась в 9 раз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объем биржевой торговли сахаром в РФ в мае составил 27,6 тыс. тонн, что в 9 раз больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа) и СПбМТСБ.

Рост торговли объясняется увеличением предложения сахара со стороны производителей. Всего с начала текущего года общий объем торгов сахаром на российских биржах составил 129,5 тыс. тонн, что составляет 89% от общего объема реализации в прошлом году.

По данным НТБ, с начала года зарегистрировано 24,4 тыс. внебиржевых договоров общим объемом реализации 2,8 млн тонн сахара, это на 800 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средние биржевые цены на сахар в мае этого года составили 60-61 рубль за кг (с НДС), что соответствует уровню мая, июля и августа 2022 года. При этом среднее значение цены за 5 месяцев этого года ниже на 5% аналогичного показателя прошлого года.

В настоящее время биржевые торги сахаром проводятся только на НТБ и СПбМТСБ. На них аккредитованы 39 складов сахарных заводов из 65 действующих, 16 находятся в процессе аккредитации.

Как сообщалось, по данным Росстата, потребительские цены на сахар за неделю с 23 по 29 мая повысились на 2% против 1,6% неделей ранее. С начала года сахар подорожал на 7,6%.