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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Европейские рынки акций завершили торги четверга уверенным ростом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы уверенно выросли в четверг на фоне позитивных макроэкономических новостей.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,78% и составил 455,27 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,59%, германский DAX - на 1,21%, французский CAC 40 - на 0,55%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,01% и 1,3% соответственно.

По предварительной оценке Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года.

Безработица в валютном блоке в апреле опустилась до 6,5% по сравнению с пересмотренными 6,6% в предыдущий месяц. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали бумаги германской энергетической компании Uniper, взлетевшие в цене на 28,3%.

В Италии сильнее всех - на 4,8% - подорожали акции фармкомпании Recordati после того, как аналитики JPMorgan повысили целевую цену для них.

Также существенно повысились котировки бумаг итальянских банков UniCredit (+4,8%), Intesa Sanpaolo (+3,5%), Mediobanca Banca di Credito Finanziario (+3,2%), Bper Banca (+2,6%) и Banco BPM (+2,5%).

Акции британской Pennon Group прибавили в цене 1,2%. Коммунальный оператор завершил 2023 фингод с убытком в размере 8,5 млн фунтов стерлингов ($10,6 млн) против прибыли в 127,7 млн фунтов годом ранее, но нарастил выручку до 797,2 млн фунтов с 792,3 млн фунтов.

Капитализация инжиниринговой компании IMI Plc поднялась на 0,8%. Индексный провайдер FTSE Russell подтвердил, что акции IMI войдут в расчет индекса FTSE 100 по итогам квартального пересмотра, заменив бумаги оператора коммерческой недвижимости British Land, которые также прибавили в стоимости 0,8%.

Рыночная цена Infineon Technologies AG, одного из крупнейших в Европе производителей полупроводниковых компонентов, повысилась на 2,4%. Финансовый директор германской компании Свен Шнайдер сказал в интервью изданию Focus Money, что фирма рассматривает возможность покупки активов конкурентов на сумму до 3 млрд евро.

Котировки Commerzbank выросли на 2,9% на новости, что бывший глава Центробанка Германии Йенс Вайдман станет председателем набсовета Commerzbank.

Цена бумаг Dr. Martens Plc рухнула на 11,7%. Британский производитель обуви по итогам 2023 финансового года сократил доналоговую прибыль на 25,6%, несмотря на рекордную выручку.

Акции Remy Cointreau SA подешевели на 5%. Глава производителя алкогольной продукции Эрик Валла сообщил, что ожидает снижения продаж примерно на 30-40% в первом финансовом квартале.

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