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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Денежная база в России снизилась с 19 по 26 мая на 54,6 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 мая составил 17 539 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 мая денежная база в России равнялась 17 593,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,31%, или на 54,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
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